الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صندوق النقد يتوقع ارتفاع صادرات مصر إلى 76.4 مليار دولار العام الجارى

صادرات مصر
صادرات مصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الاقتصاد المصري.

ورصد التقرير توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7.8% عام 2022 /2023، و8.4% عام 2023 /2024، و7.3% عام 2024 /2025، و6.5% عام 2025 /2026، و5.9% عام 2026 /2027، بينما توقع ارتفاع الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 1.7% عام 2022 /2023، و2.1% عام 2023 /2024، و2.3% في عامي 2024 /2025 و2025 /2026، و2.4% عام 2026 /2027.

واستكمالاً لما سبق، فقد توقع الصندوق ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار عام 2022 /2023، و47.2 مليار دولار عام 2023 /2024، و51.4 مليار دولار عام 2024 /2025، و63.9 مليار دولار في عام 2025 /2026، و77.8 مليار دولار في 2026 /2027.

وعلى صعيد ذي صلة، رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022 /2023، و4.6 شهر عام 2023 /2024، و4.7 شهر عام 2024 /2025، و5.8 شهر عام 2025 /2026، و6.8 شهر في 2026 /2027.

وأشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار عام 2022 /2023، و12.1 مليار دولار عام 2023 /2024، و13.5 مليار دولار عام 2024 /2025، و14.7 مليار دولار عام 2025 /2026، و16.3 مليار دولار عام 2026 /2027.

وأضاف التقرير أن الصندوق توقع ارتفاع صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار عام 2022 /2023، و79.8 مليار دولار عام 2023 /2024، و84 مليار دولار عام 2024 /2025، و87 مليار دولار عام 2025 /2026، و92.3 مليار دولار عام 2026 /2027.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

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