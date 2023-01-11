وزير التعليم يعلق صورة المعلم والطالب من ذوي الهمم: معلم إنسان

علق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصورة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا، عن قيام المعلم إبراهيم سليمان، بمدرسة كوم النور للتربية الفكرية إدارة ميت غمر التعليمية، من مساعة أحد طلابه من ذوي القدرات الخاصة خلال رحلة مدرسية في تناول الطعام.

وتعد المدرسة الوحيدة بالدقهلية التي تعمل بنظام قسم الداخلي، أي أن الأطفال يقيمون داخل المدرسة من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدوام كامل.

وقال وزير التعليم معلقا على الصورة المتداولة: "شكرا جزيلا وبارك الله فيه، وهذا يعكس المعلم الإنسان، والتي هي من خصائص المعلم المتميز".