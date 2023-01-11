الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من المسابقة، والتي ستُقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد "الملك فهد الدولي" في السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على قناة SSC1 HD السعودية، بجانب قناة BT Sport 1 HD

معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ويتولى المعلق "فهد العتيبي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواصلة نغمة الانتصارات، وتخطي عقبة فالنسيا من أجل التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، في محاولة للتتويج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق فالنسيا، تحت قيادة المدرب الإيطالي جنارو جاتوزو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة إقصاء ريال مدريد رغم صعوبة المهمة، وحصد اللقب في نسخته الحالية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بالفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

في حين ستُقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، غدًا الخميس. 

ريال مدريد فالنسيا كأس السوبر الإسباني مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا أنشيلوتي جاتوزو

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