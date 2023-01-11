الأربعاء 11 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على إستاد "برج العرب".

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستعادة نغمة الانتصارات، في محاولة لاستعادة صدارة الدوري المصري من غريمه التقليدي الأهلي، والدفاع عن اللقب في الموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام أسوان بنتيجة 1-2، قبل أن يقع في فخ التعادل الإيجابي مع الداخلية بنتيجة 1-1، في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق الاتحاد السكندري، تحت قيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويدخل فرق الاتحاد السكندري هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة أيضًا، بعدما خسر في آخر ثلاث مباريات أمام بيراميدز وإنبي والمصري، وسجل خلالهم هدفين فقط، وبالتالي فهو يعانى من أزمة تهديفية مثل الزمالك.

يدير مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، الحكم إبراهيم نور الدين، ويساعده كلًا من أحمد حسام طه وشريف عبد الله، ومعهم هشام الفلال حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى مصطفى مدحت حكم فيديو، وأحمد توفيق مساعد حكم فيديو.

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