الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى بشعار لا بديل عن الفوز وإيقاف نزيف النقاط

يرفع فريقا الزمالك والاتحاد السكندري شعار “لا بديل عن الفوز وإيقاف نزيف النقاط” عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز.

الزمالك تراجع للمركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر، ولم يحقق سوى فوز واحد على الإسماعيلي في آخر 4 مباريات، مقابل تعادلين مع المقاولون والداخلية والهزيمة أمام أسوان.

وعانى الفريق من مشاكل فنية فى مباراتى أسوان والداخلية أهمها تراجع الأداء الدفاعي للفريق والأخطاء الفردية للمدافعين، مما أدى لاهتزاز شباك الفريق ثلاث مرات وخسارة خمس نقاط، إضافة لتسجيل هدفين فقط عن طريق قلبي الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، في ظل توقف المهاجمين ولاعبي الوسط عن التسجيل والأزمة، الثالثة تتعلق بغياب أحمد أبو الفتوح وعبد الله جمعة وبالتالي أصبح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مطالبا بإيجاد حلول لهذه المشاكل حتى يعود الفريق للانتصارات لذلك قام فيريرا خلال الأيام الماضية بتدريب المدافعين وحراس المرمى على كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعيد الزمالك جهود يوسف أسامة نبيه الذي غاب عن مباراة الداخلية وقد يؤدي وجوده لانهاء أزمة العقم التهديفي للمهاجمين وقد يعتمد عليه فيريرا في مركز رأس الحربة في ظل تراجع مستوى سيف الجزيري وسامسون أكينولا على أن يدفع بأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي في الجبهتين اليمني واليسرى ولن يحد فيريرا سوى الدفع بمحمد عبد الششافي فيمركز الظهير الأيسر في ظل غياب أحمد أبوالفتوح وعبد الله جمعة .

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي ومحمد طارق ومحمد عبدالشافي ومحمد أشرف روقا وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وسيد عبدالله نيمار وسيف جعفر وشيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون أكينولا وسيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز السادس برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وست هزائم وخسر الفريق أخر ثلاث مباريات أمام بيراميدز وانبي والمصري وسجل خلالهم هدفين فقط وبالتالي فهو يعانى من أزمة تهديفية مثل الزمالك ويفتقد الفريق جهود المهدي سليمان الحارس الأساسي وقلب الدفاع محمود علاء والظهير الأيسر السيد سالم بسبب الإصابة ومروان عطية المنتقل للأهلي وقام مانولوفيتش بتجهيز محمود عبد العزيز ليلعب بجوار مورو ساليفو في قلب الوسط .

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو خليل وصبحي سليمان وهشام صلاح وعبد الله نصيب وجافين كيزيتو ومحمد الصالح وخالد صبحي وصبري رحيل ومورو ساليفو وإبراهيم حسن وأحمد عيد وناصر ناصر وعبد الغني محمد ومحمود عبد العزيز وفوزي الحناوي وخالد الغندور ومحمد فارس وإسلام عبد النعيم و أحمد عادل ميسى وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد حسام طه وشريف عبد الله ومعهم هشام الفلال حكما رابع ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد توفيق مساعد حكم فيديو.