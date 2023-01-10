غياب علاء وصفقة الأهلى المنتظرة.. قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك غدًا بالدورى

أعلن الصربي زوران مالونوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والزمالك بالدورى الممتاز

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، مساء غد الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

وشهدت قائمة زعيم الثغر عودة المهاجم أحمد عادل مجددا لقيادة خط الهجوم بجوار الثنائي المحترف الأجنبي النيجيري أوستين أموتو والأنجولي كرسيتوف مابولولو.

بينما يغيب عن القائمة الحارس المهدي سليمان بسبب الإصابة والمدافع محمود علاء وكذلك مروان عطية، الذي اقترب من الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: عمرو خليل– صبحي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح– عبدالله نصيب– جافين كيزيتو– محمد الصالح– خالد صبحي– صبري رحيل.

خط الوسط: ساليفو مورو– إبراهيم حسن– أحمد عيد– ناصر ناصر– عبدالغني محمد– محمود عبدالعزيز– فوزي الحناوي– خالد الغندور- محمد فارس– إسلام عبدالنعيم.

خط الهجوم: أحمد عادل– أوستن أموتو– كرسيتوف مابولولو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والزمالك بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الاتحاد والزمالك، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

موقف الاتحاد بجدول الدوري الممتاز

يأتي زعيم الثغر في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، جمعها من 6 انتصارات ومثلها هزيمة، بينما لا يزال الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم التعادل حتى الآن، بعدما مرور 12 جولة.

بينما جاءت قائمة الزمالك، بقيادة فيريرا لمواجهة الغد، على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- محمد نديم.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- محمد طارق- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- إمام عاشور- سيد عبدالله "نيمار"- سيف جعفر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد مصطفى "زيزو"- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- يوسف حسن.

ويغيب عن القائمة الثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 25 نقطة، من 7 فوز و4 تعادلات وهزيمة يتيمة.