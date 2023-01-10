خبير اقتصادى: زيادة بحجم الصادرات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار فى 2022

قال الدكتور شريف سليمان، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال الأفارقة والخبير الاقتصادي، إن العام الماضي 2022 شهد زيادة في حجم الصادرات المصرية، لافتا إلى أن هناك زيادة عن العام قبل الماضي 2021م بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضاف سليمان، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه في عام 2021 بلغت قيمة الصادرات المصرية 32.5 مليار، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات في 2022م، بلغت 35 مليار دولار، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة في الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الزيادة بآخر ثلاث سنوات، ستكون 600% كنمو، وهو مؤشر جيد، حيث يوجد قطاعات كبيرة حافظت على النمو، وهناك بعض القطاعات الأخرى التي نحتاج أن نهتم بها أكثر، خاصة عند الحديث على أفريقيا.

وأوضح أن الصناعات الطبية والدوائية نحتاج إلى الاهتمام بها بشكل أكبر، خاصة أن سوق إفريقيا تحتاج إلى هذه المنتجات، وبالتالي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر، كما بلغت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية 100 مليون، وبالتالي هي تستحق أكثر من ذلك بكثير.