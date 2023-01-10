الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سكاى نيوز عربية» تعيّن عبده جاد الله مديرًا جديدًا للأخبار

جريدة الدستور

أعلنت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم، تعيين عبده جاد الله في منصب "مدير الأخبار" لشبكة الأخبار الدولية.

وشغل جاد الله الذي تمتد خبرته الصحفية إلى أكثر من 20 عاماً مناصب مختلفة في الصحافة والإعلام في أنحاء المنطقة، حيث انضم إلى سكاي نيوز عربية عام 2012، وتدرج في عدة مناصب في فريق التحرير. 

وكان له دور محوري خلال فترة عمله في سكاي نيوز عربية في تطوير غرفة الأخبار في القناة، كما لعب دوراً رائداً في تطوير منصاتها الرقمية والاجتماعية. 

وفي عام 2019 تم تعيينه نائباً لمدير الأخبار، حيث عمل على إدارة العمليات اليومية للقناة وقيادة فريق التحرير في ظل مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وصرح نارت بوران، الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية" التي تعد "سكاي نيوز عربية" إحدى أصولها الإعلامية: "يأتي تعيين عبده تقديراً لمهاراته الكبيرة وجهوده وتفانيه على مدار العقد الماضي في سكاي نيوز عربية، وهو دليل على إيماننا الراسخ بأن مؤسستنا تضم مجموعة من أفضل الكوادر في المنطقة. إننا واثقون أن خبرة عبده الواسعة ستوفر الدعم اللازم لفريقنا التحريري للحفاظ على تقدم مؤسستنا والوصول إلى قاعدة أوسع من الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي".

وسيتولى جادالله في منصبه الجديد مسئولية إعداد وتنفيذ استراتيجية التحرير والمحتوى الخاصة بغرفة أخبار سكاي نيوز عربية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية وتوسيع نطاقها رقمياً بما يتماشى مع توجهات الشبكة في كونها "رقمية أولاً".

وعلق جاد الله قائلاً: "يشرفني أن يتم اختياري مديراً للأخبار في سكاي نيوز عربية، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية والتي أعتبرها منزلي الثاني. أفتخر بأنني كنت على مدار العقد الماضي جزءاً من نمو سكاي نيوز عربية، إقليمياً ودولياً، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الفريق في جميع أنحاء العالم لمواصلة توسيع قاعدة جمهورنا من خلال تقديم خدمات إخبارية سريعة ودقيقة وموثوقة عبر جميع المنصات".

تبث سكاي نيوز عربية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة العربية عبر قناة تليفزيونية مجانية ومنصات صوتية ورقمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

عائلة فتاة تجبر شابًا على ارتداء «قميص نوم» بالدقهلية

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

بدء عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بالحامدية الشاذلية

ترقيـة 594 من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعد نيابة عامة

العراق تُطالب البرلمانات الآسيوية بدور أكبر لتعميق العلاقات بين البلدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟

الجيش اللبنانى: إسرائيل خرقت حدودنا الجوية والبحرية