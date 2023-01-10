الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مستمرة للتشجير والتجميل وتمهيد الطرق بالقري والمراكز

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات التشجير والنظافة والتجميل وتمهيد الطرق ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

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وشدد سعد على توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها، لافتًا إلى دعم الوحدات المحلية بعدد 45 سيارة شفط الأتربة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى معدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلي.

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وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والغنايم وصدفا وأبوتيج والبداري وساحل سليم قد نظمت حملات نظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجميع والحاويات بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، ونوابهم، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات.

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ازالة المخلفات التخلص الآمن من المخلفات الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة النظافة والتجميل بالشوارع والميادين حملات نظافة

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