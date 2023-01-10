موعد مرتبات شهر يناير 2023 ومناطق صرفها

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير في نهاية كل شهر ميلادي كما هو المتبع، وحددت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين في الجهات الحكومية ، والتي يتم تقسيمها على 3 أيام بحيث تحصل كل 33 جهة إدارية على مرتباتها في يوم واحد حتى لا تزدحم مناطق صرفها.

موعد مرتبات شهر يناير 2023

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة في بيان لها أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وسيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وراعت وزارة المالية أثناء تحديد مواعير صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس مع مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية لكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٥ يناير بدلاً من يوم الأحد ٨ يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلاً من الخميس الموافق ٢٣ مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مناطق صرف مرتبات شهر يناير

أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، والعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.