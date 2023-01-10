أرباح «الإسكندرية للأدوية» ترتفع إلى 55 مليون جنيه خلال 5 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 54.94 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 45.38 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتسجل نحو 628.24 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 475.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 42.52 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 35.72 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 464.41 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 380.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 165 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 129 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وأضافت أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.22 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن العبوات الطبية حققت أرباحاً بلغت 7.62 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.72 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 34.28 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 29.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.