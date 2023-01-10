جيل جديد من تكنولوجيا المصاعد يشق طريقه إلى المباني المكتبية في 2023

قال موقع "فري ثينك" الأمريكي المعني بالتكنولوجيا، إن عام 2023 سيشهدًا تطورًا هائل في تكنولوجيا المصاعد، حيث سيظهر جيل جديد من تكنولوجيا المصاعد يشق طريقه إلى المباني المكتبية والشقق.

ولفت الموقع في تقرير، إلى أن هذا الجيل من التكنولوجيا، سيجلب معه التحسينات الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي ويأخذ جزءًا كبيرًا من بيانات الشخصية للقيام بذلك.

وذكر التقرير أن هذه المصاعد أسرع وأكثر أمانًا و "ترفيهًا" - تتمتع تقنية المصاعد من الجيل التالي بإمكانية للمطورين الراغبين في إنفاق الأموال، والتغيير الأكثر تقدمًا - الحركة الأفقية - سيغير حرفياً اتجاه المجال.

وقال جون ساركونا المدير الأول للمنشآت الجديدة في Schindler، إحدى شركات المصاعد “الأربع الكبرى لموقع "أكسيوس”، إن "التغييرات التطورية تحدث الآن بشكل أسرع وأسرع".

وعن جعل المصاعد أكثر أمانًا، لفت إلى أن إضافة مستشعرات الأشعة تحت الحمراء والذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل الركوب أكثر أمانًا.

وأوضح أن جائحة كورونا دفعت اهتمام الراكب بتكنولوجيا المصاعد التي لا تلمس، شركات مثل TK Elevator لإنشاء منتجات جديدة بسرعة بناءً على الخبرة السابقة، حيث يستخدم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للسماح للركاب باختيار أرضياتهم مع البقاء على بعد 1-3 سم من الأزرار

ونوه بأنه يمكن أن تتيح لك تطبيقات مكالمات Elevator ، مثل eCall الخاص بـ Otis و Schindler’s ElevateMe ، اختيار الأرضية من هاتفك ، ويمكن أن تساعد ميزة التعرف على الوجه مصعد مكتبك في "التعرف عليك" ويأخذك إلى وجهتك المعتادة.

هذا بالإضافة إلى السلامة الصحية ، يعالج الجيل الجديد من تكنولوجيا المصاعد أيضًا مخاوف المصاعد الكبيرة الأخرى.