تحالف العمل الأهلى: توفير كراتين رمضان لـ 25 مليون مواطن

أكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه يتم توزيع كراتين مواد غذائية على ما يقرب من 25 مليون مواطن خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الكراتين تضم كافة السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأوضح زمزم، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن هناك تنسيقًا بين أجهزة الدولة والتحالف الوطني من أجل توفير قاعدة بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا.

وتابع مصطفى زمزم: "مليون ونصف أسرة تستفيد من كراتين المواد الغذائية بشكل شهري".

وأكمل مصطفى زمزم: "كما يتم توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس ويتم إضافة كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل".