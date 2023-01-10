الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 10 يناير 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 الملايين من المواطنين الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم وفقا للأذان والإقامة في المساجد بجميع محافظات الجمهورية والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية، حيث تحدد التوقيت الصحيح لكل صلاة من الصلوات الخمس الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 2023

يمكن للمواطنين متابعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 من خلال موقع الدستور الإلكتروني وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء خلال ساعات اليوم وهى كالتالى:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 2:53 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:12 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:34 مساء.

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مواعيد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 2:56 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:15 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:37 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 2:48 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:07 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:30 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة الجيزة 

صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:02 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:21 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:42 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 2:51 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:10 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:33 مساء.

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مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:38 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:18 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:06 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:25 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:49 مساء.

 

مواعيد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:22 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 2:51 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:10 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:33 مساء.

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وائل لطفي

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