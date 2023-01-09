الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في محافظات مصر في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء لضبط توقيت صلواتهم الخمس طوال اليوم وذلك، وفقًا للبيان اليومي الصادر من الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي يشرف عليها مجموعة مميزة من خبراء المساحة في مصر.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 يناير 2023

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيانات اليومية الصادرة من هيئة المساحة والخاص بتحديد مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في محافظات مصر الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة 1444 وهى كما يلي:

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 2:52 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:11 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:34 مساءا.


توقيت الصلاة في محافظة أسوان


صلاة الفجر الساعة 5:42 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:31 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 3:33 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:53 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:11 مساءا.

سعر الدولار اليوم الأحد 8-1-2023 فى البنوك المصرية

أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأحد 8 يناير 2023

توقيت الصلاة في محافظة الغربية


صلاة الفجر الساعة 5:22 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 2:51 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:10 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:33 مساءا.

 

توقيت الصلاة في محافظة المنيا


صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 3:01 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:20 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:41 مساءا.


توقيت الصلاة في محافظة السويس


صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 11:56 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 2:47 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:06 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:29 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى محافظات مصر

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توقيت الصلاة في محافظة الشرقية


صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 2:50 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:09 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:32 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح


صلاة الفجر الساعة 5:38 فجرًا.
صلاة الظهر الساعة 12:18 ظهرًا.
صلاة العصر الساعة 3:06 عصرًا.
صلاة المغرب الساعة 5:24 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 6:48 مساءا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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