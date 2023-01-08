سعر الدولار اليوم الأحد 8-1-2023 فى البنوك المصرية
في أول أيام شهر يناير وبالتزامن مع عيد الميلاد المجيد شغل بال قطاع عريض، وخاصة المسافرون إلى الخارج من المواطنين، معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 8-1-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقرت أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري في كل البنوك العاملة بمصر، وثبت بالبنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 27.05 للشراء، 27.1 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 27 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 8-1-2023 في البنوك المصرية
وفى بنك الإسكندرية، سجل مبلغ 27.15 جنيه للشراء، وقيمة 27.25 جنيه للبيع، أما متوسط أسعار الصرف اليوم الأحد 8 يناير 2023 سجلت بالبنك المركزى المصرى مبلغ 27.07 جنيه للشراء، وقيمة 27.16 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم الأحد
ويقدم "الدستور"، خدمة ستشمل نشر أسعار العملات بجميع البنوك المصرية وأيضا السوق المصرفي، ويشتمل تحديثا فوريًا للسعر في حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنك المركزى المصرى
27.07 جنيه للشراء.
27.16 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنك الأهلى المصرى
27.05 جنيه للشراء.
27.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بنك مصر
27.05 جنيه للشراء.
27.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 8 يناير 2023
27.15 جنيه للشراء.
27.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى "cib" اليوم الأحد 8 يناير 2023
27 جنيه للشراء.
27.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
27.2 جنيه للشراء.
27.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 في بنك أبوظبي الإسلامي
27.20 جنيه للشراء
27.25 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 المصري الخليجي
26.75 جنيه للشراء
26.80 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 الأهلي الكويتي
27.15 جنيه للشراء
27.25 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد 8 يناير 2023 الإسكندرية
27 جنيها للشراء
27.10 جنيه للبيع