الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية يوم جديد يحرص الكثير من المسلمين أن يبدأوا يومهم بالتقوى والصلاة، والتقرب من الله عز وجل بقضاء الصلوات الخمسة، وتصدر التساؤل حول  مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 يناير 2023 في محافظات مصر عبر المحرك جوجل.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 8 يناير 2023 في محافظات مصر

تقدم «الدستور» في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في بعش محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم الأحد 8 يناير 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

القاهرة اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥١ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٢ م

الإسكندرية اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:٢٧ ص
الشروق ٧:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٦ م
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٦ م

أسيوط اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:١٨ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م
صلاة العَصر ٢:٥٨ م
صلاة المَغرب ٥:١٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٨ م

أسوان اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:٤١ ص
الشروق ٧:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٠ م
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء ٧:١٠ م


بني سويف اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٣ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م

دمياط اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٦ م
صلاة المَغرب ٥:٠٤ م
صلاة العِشاء ٦:٢٨ م


شرم الشيخ اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م

سوهاج اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:١٥ م
صلاة العِشاء ٦:٣٥ م

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السويس اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٢:٤٦ م
صلاة المَغرب ٥:٠٥ م
صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

المنصورة اليوم الأحد 8 يناير 2023
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م
صلاة العَصر ٢:٤٨ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م

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