أسامة الأزهري: الدعاء لغير المسلم بالسعادة في الآخرة نوع من التأدب مع الله

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن المسلم الذي يعظم شعائر الله، يتمنى لكل إنسان على وجه الأرض أن يلهمه الله الإيمان به، مردفًا: عندما أدعو لغير المؤمن بالله بالسعادة في الدارين، فأنا من واقع حبي وتقديري أتمنى أن يلهمه الله الصواب ويجعل عقله المتوقد في لحظة ما يعيد ترتيب الأمور فلسفيًا، ويجد حقيقة الألوهية ساطعة ويأتيها عن حب وعن إيمان، أدعو له يلهمه الله الحقيقة، ويلقي لعقله الممتليء بالفكر والفلسفة أن تلوح أمامه حقيقة الألوهية، وأقدره، إن اختار هذا أو لم يختار ليس دوري، وإنما الموقف بين يدي الله".

وأضاف الأزهري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع عبر فضائية "dmc": "الدعاء للملحد ولغير المسلم له سند شرعي كبير، النبي كان يدعو لأهل قريش، لذا الدعاء لغير المسلم من صلب الشريعة، مردفًا: "أفوض الأمر لرب العالمين هو الذي يحاسب العباد ويقيم الميزان ويقبل ويرد".

وأردف: "اجعل موقفك لهذا الشخص أن نحب الهداية له والدعاء له، النبي في أشد تعرضه للإيذاء يأبى أن ينزل بهم ما يسوءهم ويقول لعل الله يخرج من صلبهم من يؤمن، الملمح النبوي ينبغي يكون دستور التعامل، والدعاء لغير المسلم واسع وفيه رجاء في سعة كرم المولى، وتفويض الأمور لله، وأدب مع الله في احترام مقادير الله مع عباده".

وأكد أنه ليس لديه موقف شخصي من أي إنسان يرفض الإيمان بالله.

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