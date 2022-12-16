أسامة الأزهري: بعض رجال الدين يتسببون فى نشر الإلحاد بسبب حبهم للشهرة

قال الدكتور أسامة الأزهرى إن الأب هنري بولارد اليسوعي، أشار في كتابه الإيمان وتحدي الإلحاد، إلى قضايا دينية تدعم الإلحاد، منها التعصب الديني والنزاعات المذهبية، مثل خناقات السلفية والإخوان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج "الحق المبين" المذاع على قناة "dmc"، "صورة الدين في أعين الناس صارت بشعة، تدفع مباشرة إلى الإلحاد، كما أن طريقة تقديم العقائد الدينية مبنية على الحفظ والتكرار، وأن من يفكر أن يسأل أو يقول أنه غير مقتنع بقضية الإله يقابل بهجوم شرس، يزيد الإنسان نفورًا من قضية الدين".

ولفت إلى أن ربط الإيمان بالسلوكيات، خاصة أن بعض رجال الدين مُغرقون في المادية ويسعون للشهرة والمال، تتسبب في دفع الناس للإلحاد، لأن رجل الدين عجز أن يصنع عند نفسه تصرف إيماني راقي.

وأوضح الأزهرى أن الحل يتطلب من رجل الدين تكوينًا مختلفًا ينفتح على العصر والاكتشافات الحديثة وعلى العقلية المنهجية، وأن يلجأ إلى التفكير والنقد والإنصات إلى ما يقوله الناس، ولا يعتبر أنه المتحدث الوحيد ومن حوله سامعون، لأن الملحد ينتظر من المؤمن ردًا مقنعًا، في محاولة بحث عن حقيقة تفوقهما، وليس الدخول في صراع معه.