الإثنين 26 ديسمبر 2022
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أسامة الأزهرى: الإرهاب والإلحاد وجهان لعملة واحدة

جريدة الدستور

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على استقباله بأندونيسيا وحمله على الأعناق.

وقال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه قام برحلة للفاتيكان ولقاء البابا فرانسيس خلال العام الحالي، مضيفًا: رحلتي إلى إندونيسيا كانت معطاء ولها مردود كبير جدًا وإعادة العلاقات التاريخية المتراكمة بين البلدين. 

وأضاف أن هناك زخمًا تاريخيًا بين مصر وإندونيسيا لأظهر أكبر جسور الترابط، لافتاً إلى أن الهدف من رحلاتي الخارجية التأكد على وجود المصرى فى الدول العربية والإسلامية.

وتابع: "تفاجئت بالاستقبال الحافل فى إندونيسيا ولم أتوقع حملى على الأعناق، وحملى على الأعناق فى إندونيسيا مشاعر موجهة إلى مصر وليس شخصي، ورحلة إندونيسيا تعد ختام رحلات حول العالم.. واتشرف أن اكون سفير لشعب مصر العظيم، وأن أكون وجهًا مقبولًا ويجب لأهله الاحترام والتقدير، والرحلة تمت منذ شهر من الآن وكانت حافلة".

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