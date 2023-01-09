الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لاشيء يبقى.. لاشيء يموت».. جديد الشاعر عمر شهريار عن دار بتانة

الشاعر عمر شهريار
الشاعر عمر شهريار

صدر حديثا عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع ديوان «لا شيء يبقى.. لاشيء يموت»، للناقد والشاعر عمر شهريار.

قال الكاتب الصحفي عمر شهريا لـ الدستور: «ينتمي الديوان لقصيدة النثر، وتتنوع قصائده بين انشغالات وأسئلة وجودية عديدة، وثنائيات الحياة والموت، الحب والكراهية، الجسد والروح».

ولفت شهريار إلى أن ثمة تقاطعات مع نصوص سابقة راسخة في الوعي الجمعي، فتتقاطع بعض القصائد مع قصائد لصلاح عبدالصبور، أو قصة ليحيى الطاهر عبدالله، أو أغنية لمحمد عبدالوهاب، أو مع أفلام ونجوم سينمائيين، لاكتشاف جوانب شعرية جديدة عبر هذه التعارضات والتقاطعات.

أما عن عمر شهريار

فهو شاعر وناقد أدبي، شارك بأوراق بحثية في العديد من المؤتمرات الأدبية والمهرجانات الشعرية.حاصل على ماجستير النقد الأدبي الحديث في قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.

صدر له:

- "كفجيعة تعاند النسيان" ديوان شعر، دار بتانة، 2017.

- "صبري موسى.. السيد في حقل الأدب" (إعداد وتقديم)، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شارك في عدد من الكتب النقدية المشتركة، مثل "سحر السرد" عن تجربة سليمان فياض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"أدب السجون" الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- نشر مقالات ودراسات نقدية في عديد من المجلات الثقافية المصرية والعربية، مثل: فصول، أخبار الأدب، الشعر، الثقافة الجديدة، روزاليوسف، مجلة أدب ونقد، عبقر السعودية، السفير اللبنانية، الإمارات الثقافية، المجلة العربية.

حصل على جائزة أفضل بحث نقدي قدم لمؤتمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار عام 2011،  وكذلك  جائزة أفضل بحث نقدي قدم لمؤتمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار عام 2015.

يذكر أن الديوان يصدر مواكبا للدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى الفترة ما بين 24 يناير 2023 إلى 6 فبراير 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية، وستحل الأردن كضيف شرف الدورة، وقد تمّ اختيار الشاعر صلاح جاهين كشخصية المعرض، وأيضا الكاتب كامل كيلاني كشخصية معرض كتاب الطفل.

لاشيء يبقى لاشيء يموت عمر شهريار مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع ثنائيات الحياة والموت تقاطعات مع نصوص سابقة

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وائل لطفي

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