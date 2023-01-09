الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة الأرثوذكسية

كنيسة
كنيسة

تتأهب الكنيسة الأرثوذكسية في 19 يناير 2023، للإحتفال بعيد الغطاس المجيد، إذ يترأس أساقفة ومطارنه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات عيد الغطاس المجيد، مساء الأربعاء 18 يناير2023 بمقار مطرانياتهم المختلفة.

ويشهد طقس قداس عيد الغطاس المجيد، طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة. 

وتحتفل الكنيسة القبطية كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

في هذا التقرير نرصد الأعياد السيدية الكبري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية:-

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: «البشارة 29 برمهات، وعيدالميلاد والذي يحل في7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

ويقول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال مقطع فيديو بثه المركز الإعلامي إن «الأعياد الكبيرة تم تسميتها بهذا الاسم لأنها تتعلق بالأعمال الكبيرة التي قدمها المسيح للبشر».

وأوضح «الأعياد الكبيرة تشمل قداس الميلاد، وقداس الغطاس، وقداس القيامة»، مضيفًا: «قداس الميلاد نبدأه قبل منتصف الليل بفترة وينتهي مع بداية اليوم الجديد في 7 يناير».

وأضاف أن «كل عيد يسبقه صلاة، فمثلًا عيد الميلاد يسبقه صيام 43 يومًا، وعيد الغطاس يسبقه صيام يوم واحد، وعيد القيامة يسبقه صيام 55 يومًا».

وأوضح البابا «أن صيام الميلاد يُسمح فيه بتناول السمك، ونتناول به أيضًا بعض الأطعمة الخفيفة، أما صيام الميلاد فلا يسمح فيه بتناول السمك، ونحرص دائمًا على تناول أشياء بسيطة به؛ حتى لا تمرض المعدة».

البابا تواضروس الأعياد السيدية الكبرى البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثان 9 يناير 2023 القبطية الأرثوذكسية

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وائل لطفي

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