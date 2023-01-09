مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

تبدأ وزارة المالية المصرية مع أواخر شهر ينايرعمليات صرف مرتبات كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة بشهر يناير الحالي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 يناير في نفس الشهر الحالي، ويزداد التساؤل حول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 عبر جوجل.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

ويستعرض "الدستور" بهذه السطور مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، وقيمة الزيادة.

وطبقا لكتاب دوري صادر من وزارة المالية وتحديد “قطاع المديريات” و"الحسابات المالية"؛ فإنه قد تقرر صرف كافة مرتبات الموظفين بالدولة فإنه سوف يتم صرف المرتبات لشهر يناير خلال الفترة من يوم 22 يناير إلى يوم 29 من ذات الشهر، ولمدة حوالي 5 أيام في كل الجهات الخاضعة بقانون الموازنة العامة وجميع الهيئات الخدمية وأيضا وحدات الحكم المحلي.

وتتضمن كافة عمليات صرف الرواتب لأكثر في عدد 58 وزارة وهيئة تكون تابعة ومستقلة لكل العاملين المخاطبين في قانون الخدمة المدنية وأيضا اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، وتبدأ جميع عمليات صرف المرتبات في يوم الأحد، وتستمر لمدة حوالي 4 أيام متصل وسوف تنتتهي في يوم 25 يناير بالاضافة إلى صرف يوم الأحد، وتكون من الأسبوع التالي وستحدد في يوم 29 يناير 2023.

في سياق متصل ستستمر كافة عمليات صرف بواقي المرتبات المتأخرة لجميع الموظفين في الحكومة في يوم 5 يناير 2023 إلى يوم الثلاثاء القادم وتكون بواقع 3 أيام ستتضمن يوم الخميس، وغدا يوم الأحد و الثلاثاء القادم.

وتركز الحكومة المصرية بصورة مكثفة علي كافة عمليات تبكير صرف المرتبات للموظفين بالدولة من ضمن اجراءات وزارة المالية في مصر للتيسير علي كافة المواطنين، وسرعة صرف جميع مستحقاتهم من خلال التحويل لرواتبهم عبر حساباتهم البنكية وعبر البنوك التي ستتعاقد معها جهاتهم الحكومية.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023

وجاء جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 وفقا للزيادة الجديدة وطبقا للحد الأدنى للأجور المطبق في شهر نوفمبر 2022 الماضي، كالآتي: