الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023

مرتبات
مرتبات

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٣، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. 

وأوضح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

الإجازات والعطلات الرسمية إحتفالا بعيد الميلاد المجيد الجهات التابعة الهيئات الأج

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