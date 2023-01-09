الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تراقب الطرق وتؤمن ركابها من السرقة.. «أمازون» تستعد لطرح كاميرات فائقة الدقة للسيارات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد عملاق التسويق الالكتروني"أمازون" لطرح كاميرا “ Ring Car Cam” خلال أيام، وهي كاميرا مزدوجة الوجه مع اتصال واي فاي “Wi-Fi”.

كاميرا Ring 

وفقا لما نقله موقع" سي ان اي تي" (cnet) الأمريكي والمعني بأخبار التكنولوجيا، فان أمازون سوف تطرح الكاميرا لأول في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ويمكن وضع الكاميرا الجديدة فوق لوحة القيادة في السيارة.

كاميرا Ring Car Cam 

وتتوفر الكاميرا الجديدة “Ring Car Cam ” للطلب المسبق اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وستكلف 250 دولارًا في البيع بالتجزئة أو 200 دولار لفترة محدودة خلال مرحلة الطلب المسبق. 

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ووفقا للموقع فان تكلفة الكاميرا بالفعل هذا أغلى بكثير من الكثير من كاميرات dashcams الموجودة بالفعل في السوق، ولكن الاتصال المدمج والمميزات التي توفرها Ring قد تبرر التكلفة، خاصة لأي شخص اشترى بالفعل منتجات Ring لمراقبة أمن منزله.

وقال  جوش روث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Ring: "بينما نواصل تقديم حلول أمنية جديدة ، فإننا نستمع باستمرار إلى آراء العملاء حول ما يريدون". 

وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم Ring Car Cam بمراقبة الأشياء داخل وحول سيارتك في جميع الأوقات عن طريق توصيلها بمنفذ OBD-II في سيارتك.

كما  يسمح تصميم الكاميرا المزدوجة بالتقاط مقاطع تنبيه الحركة داخل السيارة وخارجها وتخزن الكاميرا هذه المقاطع داخلها، ثم تتصل بشبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بمنزلك عندما تكون متوقفة في مكان قريب لتحميل اللقطات وإرسال التنبيهات الضرورية، مع خيار التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية الصور وستتمكن من مراجعة اللقطات مباشرة من خلال تطبيق Ring.

وقال جيمي سيمينوف، الرئيس التنفيذي لشركة Ring ، لشبكة CNET : “إنها قد تبدو كاميرا  عادية ولكن ما تفعله هو عندما تكون سيارتك متوقفة وإذا حاول شخص فتحها فسوف تقوم الكاميرا بتنبيهك من خلال التطبيق الخاص بها”.

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