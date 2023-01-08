الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية السعودية تؤكد دعمها لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان

السودان
السودان

أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاحد،عن دعمها لعودة الاستقرار السياسي إلى السودان، حسبما افادت وسائل اعلام محلية. 

كما أعربت  الخارجية السعودية عن ترحيبها بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان. 

وانطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، وذلك وفقا لبيان "الآلية الثلاثية" للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد".

دقلو: القوى السياسية السودانية وضعت خلافاتها جانياً 

وقال نائب رئيس مجلس السيادة في السوداني محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، إنه يجب على القوى السياسية السودانية وضع خلافاتها جانبًا والمضي قدمًا بتنفيذ الاتفاق الإطاري، وفق لوكالة الأنباء السودانية.

فيما أشار دقلو خلال كلمته، في افتتاح أعمال اجتماع المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة في السودان.

السعودية الاستقرار السياسي الخارجية دقلو البرهان

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