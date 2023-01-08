عمرو الورداني: النبى حذرنا من زواج التجربة والزوج الهارب

حذر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من زواج التجربة، وهو الزواج الذي يقرر فيه الرجل أو المرأة أن يجرب يتزوج وإن وجد الحياة الزوجية جيدة تابع فيها، وإن لم يكن "يفركش".

وقال الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى: "الزواج مش خطوبة ندخله بنية عجبنا نكمل معجبناش نفركش، من يدخل الزواج وهو محتفظ بفكرة الزوج العازب، بيكون الدافع عنده جنسيًا، لكنه غير مقرر الاندماج ولا يريد تحمل مسئولية الزواج ولا الأولاد".

وأردف: "الزوج العازب والزوج الهارب، نضعه في إطار تحذير النبي، النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والناس متخيلين الباءة تعني الاستطاع الجسدية والمادية، لكن الأهم منها الاستطاعة النفسية والقدرة على التكيف والانتقال من الفردية للعيش في إطار الأسرة، وأن تخرج من مفهوم العازب لمفهوم الزوج، وتُفكر كزوج وراع.

ولفت إلى أن من أنواع الإدمان، أن يكون الشخص هاربا للأنشطة البديلة عن الأسرة، موضحًا صفات الزوج العازب، وهو الانطواء على النفس والاكتئاب.

وأكد أن مفهوم الرجولة هو الاندماج مع امرأة واحتوائها، ورعاية أسرة، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".