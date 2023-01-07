الإفتاء: «العنف فى العلاقة الزوجية حرام وخطر» (فيديو)

صدمت سيدة، الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، بسؤالها عن حكم طلبها الطلاق من زوجها لأنها غير سعيدة في العلاقة الخاصة معه.

سيدة تصدم أمين الفتوى: مش مبسوطة في العلاقة الخاصة مع جوزي

وقالت السيدة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ولا تعسروا" تقديم الدكتور عمرو الورداني، على القناة الأولى: "متزوجة من 7 سنين، ومعي 3 أولاد عندي مشكلة في حياتي مع جوزي، مش مرتاحة معاه بسبب العلاقة الجنسية، هل يجوز أطلب الطلاق لأمنع نفسي من الوقوع في الخطأ؟".

ورد أمين الفتوى عليها، بأن الناس تتحاشى الحديث في هذه المسألة أغلب الأوقات، وهو ما تسبب في خراب بيوت كثيرة، لأن الحاضر الغائب هو العلاقة الخاصة بين الزوجين، وهو الأمر الذي نكتشفه عند حضور الزوجات لمركز الإرشاد الزواجي.

ونصح الورداني، المتصلة بالحضور لمركز الإرشاد الزواجي لحل هذه المسألة، كما نصح زوجها بعدم استخدام العنف في الحصول على هذا الحق، مؤكدًا أن استخدام العنف في العلاقة الزوجية حرام، وخطر.

وتجنب الورداني، استخدام مصطلح الاغتصاب الزوجي، قائلًا: "مش عايزين نتكلم في النقاش حول اللفظ، لكن العنف حرام، العنف يخلي الإنسان يتكسر، ويبقى عبء على الزوجة، وتوجد شوية مفاهيم عند الرجال في غاية السوء، إن العنف أداة من أدوات الوصول للحق، يعمل لها كسرة نفس، ويحول باب السعادة لعبء".

ووجه رسالة للزوج، قائلًا: "لو يمارس العنف أو لا يستطيع القيام على وجه الحق الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتوقف، وأن يدرك أن العلاقة عند المرأة تبدأ من صباح الخير، ووسط اليوم يقول لها مشتاق إليكي، ويهيئ لها بالكلام، لأن العلاقة عند المرأة 90% مشاعر، و10% جسد، بعكس الرجل 80% جسد و20% مشاعر، والناس لازم تقعد مع بعض وتتفق وتسأل بعضها، لأن عدم فهم هذا الأمر يؤدي لخراب بيوت كثيرة".