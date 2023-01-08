تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي 2023

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي فقد أصبح الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي هو مقصد العديد من المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وتنشر الدستور خلال السطور المقبلة 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : ‏petrotrade.com.eg

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى: ‏petrotrade.com.eg

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال BOS أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .

5. تطبيق موبايل ماي فوري .

6. تطبيق موبايل جوميا .

7. من خلال مكاتب البريد

المصري .

8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: ‏www.petrotrade.com.eg

10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .

تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي



ويبحث العديد من المواطنين أيضا عن الخطوات المطلوبة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وسداد الفاتورة الكترونيا وهي كالتالي :

أولا: إبلاغ قراءة العداد:

عن طريق استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة: www.petrotrade.com.eg

- بعدها سيظهر لك 4 اختيارات هى استعلام برقم مشترك وإدخال قراءة وشكوى أو مقترح، كما يمكن إدخال الرقم القومى.

- إختر الخانة المناسبة وهى (فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية) ثم اختيار المنطقة الخاصة بالفرع التابع لك.

-إضغط على "أعرض الفواتير" ستظهر كافة الفواتير المطلوب سدادها ومدون بها القيمة المالية ومعدلات استهلاك الغاز الطبيعي حسب اخر قراءة للعداد.

-إدخال قراءة استهلاكك الشهر بنفس طريقه الاستعلام عن الفاتورة، ثم أضغط على كلمة أعرض.

-إختيار خانة تسجيل الشكاوى والمقترحات ثم أضغط على كلمة أعرض لإدخال البيانات اللازمة وتسجيل الشكوي.

-الخطوة الخامسة والأخيرة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي علي النت وهي تسجيل الرقم القومى الصحيح لصاحب الفاتورة، وبعد المرور بنفس الخطوات السابقة فى الخانة الأسفل ثم الضغط على إرسال.

-كما يمكن تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122

