الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الانتقام عماها».. القصة الكاملة لدفع سيدة طفل «سلفتها» من السطوح بالمنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

«قلبها حجر وميت».. كأي منزل عائلة في الريف المصري الذي اعتاد أن يزوج الأبناء في بيت واحد، تنشب الكثير من الخلافات ولكن في هذه الحالة نشبت الغيرة بين زوجات الأشقاء، والخلافات العائلية تكللت بينهما بخطة شيطانية من أحداهما انتهت بدفع طفل صغير لا يتجاوز عمره العام ونصف من سطح المنزل انتقامًا من الأخرى، في محافظة المنوفية.

 

  • بداية الواقعة

البداية عندما دبت الخلافات بين زوجات الأشقاء غيرة منهم تارة وخلافات بينهم بسبب لعب الأطفال تارة أخرى، جعل أحدهما عقب مشاجرة عنيفة بينهم وصلت للجيران، إلى التفكير في الانتقام من الأخرى.

ولكن كانت الخطة ضحيتها طفل صغير لا يتجاوز عمره العام والنصف، حيث تفاجأ الأهالي بسقوطه من أعلى سطح العقار، وبمحاولة إنقاذه وإسعافه ونقله للمستشفى تبين أنه توفي.

 

-وفاة في المستشفى
وعلى الرغم من أن الطفل «قاطع النفس» إلا أن الأهالي حملوه للمستشفى محاولين النجاة وسط دعوات لتغيير القدر، ولكن توفى الطفل، بسبب نزيف وكسور متفرقة بالجسم.
 

  • الأم توجه التهم

وخلال تحرير محضر للوفاة في المستشفى، صرخت الأم في حالة انهيار واتهمت زوجة شقيق زوجها بأنها استغلت لهو الطفل أعلى المنزل ودفعته من الطابق الثاني وتسببت في وفاته، وذلك بسبب خلافات عائلية، حينما اتهمت والدة الطفل «زوجة عمه» بالتورط في الواقعة، ودفع الطفل أثناء لهوه من أعلى الطابق الثاني بالمنزل.


- ضبط المتهمة
تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى قسم الشرطة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة. 

اصابات خطيرة ارتكاب الواقعة اخطارا التحقيق التفاصيل الكاملة التفاصيل التنسيق مع الجهات المعنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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