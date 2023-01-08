حزب العدل يشارك مسيحيي مصر أعيادهم في المحافظات

تقدم حزب العدل لجموع المصريين ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، بوفود رفيعة المستوى في مقدمتها النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، في إطار حرص الحزب على المشاركة في الأعياد والاحتفالات المختلفة لعموم الشعب

وصرح معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، بأن التهانى شملت حضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأرمن الأرثوذكس، وحضور احتفال الطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة، ومطرانية الجيزة، وكنيسة القديسة دميانة بالهرم، وكنيسة العذراء مريم بمسرة، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وأضاف "الشناوي"، ضمت وفود الحزب النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، والنائب أحمد قناوي، نائب رئيس الحزب، وعبد العزيز الشناوي، أمين عام الحزب، والنائبة زينب السلايمي، مساعد رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وعبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب، ود نيفين عبيد، مساعد رئيس الحزب، وحسام حسن، أمين التنظيم، وحسين هريدي، مساعد رئيس الحزب، وحازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية، وچيهان عطا، أمين المواطنة، ووائل كمال، مساعد أمين المواطنة، ونرمين ميشيل، أمين قطاع شمال القاهرة، وإسلام الجندي، أمين المجالس المحلية بالإسكندرية.

كما توجه وفد ممثل لأمانة الحزب بأسيوط إلى مطرانية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط لتقديم التهنئة للأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، ومشاركة شعب الكنيسة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، كما توجه وفد الحزب بعدها لزيارة مقر الكنيسة الإنجيلية الثانية لتقديم واجب التهنئة للقس رفيق ثابت راعي الكنيسة، وقد شمل وفد الأمانة كلا من السيد محمد شيخون أمين الأمانة، والسيد علي أبوحميد أمين العضوية المركزي، والمهندس محمد بدر أمين التدريب والتثقيف.

كما قدم المهندس إبراهيم مدين مدير مكتب نواب العدل، ومحمد النموري أمين مساعد لجنة المواطنة المركزية بحزب العدل، التبريكات والتهاني للأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بالسبع بنات، ولكل من جناب القمص يسطس لبيب وكيل الكلية الأكليريكية والقس شنودة كرمي والقس مينا رضا والقس بطرس إبراهيم كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم.

وتوجه الوفد إلى كنيسة الأنبا أنطونيوس والشهيد جورجيوس بشارع البحر لتقديم التهنئة للقس أثناسيوس بنيامين القمص والقس عادل بنايوتي، ثم توجها لكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بالرجبي لتهنئة القس كيرلس سمير، وقدما التهنئة للقس كاراس بشرى وچورچ القمص دانيال بكنيسة رئيس الملائكة الملاك ميخائيل بشكري القوتلي، وقدما التهنئة للقس موسى چورچي والقس يوساب كهنة كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء بالمشحمة.

وتمنى المتحدث الرسمي سرعة التعافي والشفاء العاجل لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللقس اندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، حتى تكتمل فرحة المصريين بالعيد المجيد.