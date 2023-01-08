على أنغام والده.. تشييع جثمان وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير

ودع سلطان الطرب جورج وسوف، نجله الأكبر وديع فى كنيسة القديس نيقولاوس الأشرفية، صباح اليوم الأحد وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته.

وشيع جثمان الراحل وديع جورج وسوف من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، على أنغام أغانى والده النجم جورج وسوف.

تشييع جثمان وديع جورج وسوف

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف".

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة وديع نجل الفنان الراحل، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وديع خضع يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي لعملية تكميم المعدة وتغيير مسار للأمعاء، وتمت بنجاح، وبالفعل خرج من المستشفى وتواجد في المنزل، وكان يستعد للسفر خلال الفترة القادمة إلا أن والدته السيدة شاليمار طلبت منه عمل فحوصات طبية للتأكد من أن الأمور بخير.

جنازة وديع جورج وسوف

وتعرض وديع جورج وسوف لأزمة قلبية عقب إجراؤه لعملية تكميم للمعدة فى نهاية شهر ديسمبر الماضى حيث تدهورت حالته الصحية وأصيب بمضاعافات على اثر العملية الجراحية ادت الى نزيف شديد دخل على اثره العناية المركزة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأقام سلطان الطرب جورج وسوف أمس عزاء نجله وديع بكنيسة القديس نيقولاوس وحرص النجوم على التوافد على الكنيسة لتقديم واجب العزاء وعدد من كبار رجال السياسة والشخصيات البارزة فى لبنان.

وقدم كل من النجوم وليد توفيق ورامى عياش وعاصى الحلانى ومروان خورى ومايا دياب وملحم زين ونادين الراسى واجب العزاء أمس السبت لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية".