الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقفا «الأرثوذكسية» بالسودان يستقبلان المطران جان ماري شامي

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

زار المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا، الأنبا إيليا، أسقف الخرطوم وجنوب السودان للأقباط الأرثوذكس، والأنبا صربامون، أسقف أم درمان وعطبره وشمال السودان والنوبة للأقباط الأرثوذكس.

رافق سيادة المطران خلال الزيارة الأب الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، السيد فتح الله قرنفلي، وكيل كنيسة سيدة البشارة، بالسودان. تأتي هذه الزيارة في إطار التعارف المتبادل، كما قدم النائب البطريركي العام التهنئة بعيد الميلاد المجيد لصاحبي النيافة.

 وفي سياق متصل، كان المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، قد زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، بالمقر البابوي، بالعباسية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، نقل المطران تهاني قداسة البابا فرنسيس لقداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد، الذي قدم تعازيه في انتقال مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، البابا الفخري للكنيسة الكاثوليكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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