السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سامي نصر الله مهنئا بعيد الميلاد: بداية سنة جديدة من الأمن والاستقرار

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

هنأ النائب سامي نصر الله أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة بكل خير وسلام وأمن على الوطن.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن احتفالية عيد الميلاد المجيد تمت في أجواء وطنية وسعادة غامرة من الجميع، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد، ليس للإخوة المسيحيين فقط، ولكنه عيد للوطن وبداية سنة جديدة سعيدة يتمناها الجميع بالخير للوطن، واستمرار الرخاء والقيادة الحكيمة الرشيدة.

وأشار إلى أن مصر تشهد حالة من الوحدة الوطنية، وينعم الجميع فيها بالأمن والسلام والاستقرار طوال سنوات ممتة وهو ما يقيها شر الفتن والمؤامرات، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أكثر الزعماء اهتمامًا بالأقباط ومتطلباتهم واحتياجاتهم، من حيث تقديم كل سبل الدعم والخدمات لهم، تأكيدا على الوحدة الوطنية، التي تعد دعامة قوية للنسيج الواحد.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى أن العام الجديد يهل على مصر والوطن يبدأ مرحلة جديدة من حياته، تحت قيادة الرئيس السيسي، لاستمرار التنمية الشاملة والإعمار المتواصل والانطلاق للمستقبل، مردفا: “عيد ميلاد مجيد وسعيد على الأقباط وعلى سائر المصريين وتحت القيادة الحكيمة التي استعادت مكانة الوطن وهيبته”.

البابا تواضروس الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الجديد النائب سامي نصر الله بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

حكاية نورا طالبة بلبيس.. بعد غياب 31 يوما لقوا جثتها في ترعة الإسماعيلية

حبس المتهم بقتل معلمة لسرقتها فى البحيرة

«مات من البرد».. قصة العثور على رضيع أمام باب «جامع» في مايو

نصيحة مهمة من رئيس بنك مصر قبل شراء شهادات الـ 25%

انفراد لـ«آخر النهار».. البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار للذهب الشهر المقبل

حفيدة الشعراوى: لا ندافع عن الإمام لثقتنا الكاملة فى تاريخه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟