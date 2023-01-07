سامي نصر الله مهنئا بعيد الميلاد: بداية سنة جديدة من الأمن والاستقرار

هنأ النائب سامي نصر الله أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة بكل خير وسلام وأمن على الوطن.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن احتفالية عيد الميلاد المجيد تمت في أجواء وطنية وسعادة غامرة من الجميع، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد، ليس للإخوة المسيحيين فقط، ولكنه عيد للوطن وبداية سنة جديدة سعيدة يتمناها الجميع بالخير للوطن، واستمرار الرخاء والقيادة الحكيمة الرشيدة.

وأشار إلى أن مصر تشهد حالة من الوحدة الوطنية، وينعم الجميع فيها بالأمن والسلام والاستقرار طوال سنوات ممتة وهو ما يقيها شر الفتن والمؤامرات، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أكثر الزعماء اهتمامًا بالأقباط ومتطلباتهم واحتياجاتهم، من حيث تقديم كل سبل الدعم والخدمات لهم، تأكيدا على الوحدة الوطنية، التي تعد دعامة قوية للنسيج الواحد.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى أن العام الجديد يهل على مصر والوطن يبدأ مرحلة جديدة من حياته، تحت قيادة الرئيس السيسي، لاستمرار التنمية الشاملة والإعمار المتواصل والانطلاق للمستقبل، مردفا: “عيد ميلاد مجيد وسعيد على الأقباط وعلى سائر المصريين وتحت القيادة الحكيمة التي استعادت مكانة الوطن وهيبته”.