السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأتربى: 31 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 25% ببنك مصر (خاص)

محمد الأتربي
محمد الأتربي

كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر،  في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حصيلة بيع الشهادات البلاتينية ذات العائد 25%  لمدة عام، بلغت نحو 31  مليار جنيه لدى بنك مصر، بنهاية اليوم السبت.

كان بنكا الأهلي المصري ومصر، قد أعلنا عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من 4/01/2023.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأساسية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

رئيس التحرير

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