السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس الخليج العربى بالعراق ويلتقى مجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس الخليج العربى بالعراق

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حفل افتتاح كأس الخليج العربى لكرة القدم فى نسخته الـ (٢٥)، الذى تستضيفه العراق.

تواجد الدكتور أشرف صبحى فى مقصورة كبار الشخصيات باستاد البصرة، حيث حرص على حضور المباراة الافتتاحية بالبطولة التى جمعت بين كل من العراق وعمان ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقبيل انطلاق افتتاح البطولة، التقى وزير الشباب والرياضة مجموعة من السادة وزراء الشباب والرياضة العرب الذين حرصوا على حضور حفل افتتاح البطولة تدعيماً لمنتخباتهم المشاركة فى المنافسات، وتلبيةً لدعوة الجانب العراقى.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على التنظيم الجيد من جانب اللجنة المنظمة لفعاليات كأس الخليج العربي بالعراق، وحسن الاستقبال والاستضافة لمختلف المنتخبات والوفود المرافقة لهم، متمنياً لهم التوفيق فى نجاح البطولة فى جميع مراحلها.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من ٦ حتى  ١٩ يناير الجاري بمشاركة ٨ منتخبات تتمثل فى: "العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين"، موزعة على مجموعتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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