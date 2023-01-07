السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ترويج المخدرات فى منشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش في منشأة القناطر، وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية في منشأة القناطر، حيث تمكن أفراد القوة من ضبط عاطلين يستقلان سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة عاطلين المواد المخدرة المتهمين المنافذ بمديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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