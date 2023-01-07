الكاتدرائية تفتح أبوابها لاستقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد

فتحت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، أبوابها أمام المهنئين بعيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، المهنئين بعيد الميلاد، من كبار رجال الدولة والوزراء والنواب، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما تزينت الكنائس المسيحية بأضواء عيد الميلاد، ووضع في باحاتها الخارجية "ماكيت" لـ"مذود البقر" الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، ومجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وكثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية للعيد، بنشر الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التى اقيم فيها القداس مساء 6 يناير، ومنع مرور السيارات فى محيط الكنائس، لتسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية، وأجهزة كشف المعادن، مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.