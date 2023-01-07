مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 فى محافظات مصر

يحرص عدد كبير من المسلمين على تأدية جميع الصلوات الخمسة في الوقت الصحيح لها، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7/1/2023، الموافق الثالث عشر من شهر جمادى الآخر 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر

وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وبعض من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 7 يناير 2023

صلاة الفجر اليوم السبت 7 يناير 5:20 صباحاً

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر اليوم السبت 7 يناير 2:51 مساءً

أذان المغرب 5:10 مساءً

أذان العشاء 6:32 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 7 يناير 2023

وقت صلاة الفجر اليوم السبت 7 يناير 5:27 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:06 صباحاً

موعد أذان العصر اليوم السبت 7 يناير 2:54 مساءً

موعد أذان المغرب 5:13 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 7 يناير 2023

وقت صلاة الفجر اليوم السبت 7 يناير 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 2:46 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 يناير 5:04 مساءً

موعد أذن العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 7 يناير 2023

وقت صلاة الفجر 5:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:30 صباحاً

موعد أذان العصر 3:31 مساءً

موعد أذان المغرب 5:52 مساءً

موعد أذان العشاء 7:10 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم السبت 7 يناير 2023

وقت صلاة الفجر 5:18 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 2:58 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:38 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت 7 يناير 2023

وقت صلاة الفجر 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 يناير 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً