السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يحرص عدد كبير من المسلمين على تأدية جميع الصلوات الخمسة في الوقت الصحيح لها، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7/1/2023، الموافق الثالث عشر من شهر جمادى الآخر  1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 7 يناير 2023 في محافظات مصر

وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وبعض من محافظات مصر:

 

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 7 يناير 2023
صلاة الفجر  اليوم السبت 7 يناير 5:20 صباحاً 
أذان الظهر 12:01 صباحاً
أذان العصر اليوم السبت 7 يناير  2:51 مساءً
أذان المغرب 5:10  مساءً
أذان العشاء 6:32  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 7 يناير 2023
وقت صلاة الفجر اليوم السبت 7 يناير  5:27 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:06 صباحاً
موعد أذان العصر اليوم السبت 7 يناير  2:54 مساءً
موعد أذان المغرب 5:13 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 7 يناير 2023
وقت صلاة الفجر اليوم السبت 7 يناير  5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد  أذان العصر 2:46 مساءً
موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 يناير  5:04 مساءً
موعد أذن العشاء 6:27 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 7 يناير 2023
وقت صلاة الفجر 5:41 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:30 صباحاً
موعد أذان العصر 3:31 مساءً
موعد أذان المغرب 5:52 مساءً
موعد أذان العشاء 7:10 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم السبت 7 يناير 2023
وقت صلاة الفجر 5:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
موعد أذان العصر 2:58 مساءً
موعد أذان المغرب 5:17 مساءً
موعد أذان العشاء 6:38 مساءً

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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت 7 يناير 2023
وقت صلاة الفجر  5:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
موعد أذان العصر 2:43  مساءً
موعد أذان المغرب اليوم السبت 7 يناير  5:02 مساءً
موعد أذان العشاء 6:23 مساءً

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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