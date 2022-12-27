الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية للزواج والحمل

القرآن الكريم
القرآن الكريم

يعتبر الدعاء من العبادات المحببة لدى الكثيرين، كما أنها وسيلة فعالة في التقرب إلي الله، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية للزواج والحمل وفقًا لما ورد بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

 من القرآن الكريم والسنة النبوية أفضل الأدعية للزواج والحمل:

اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخرًا للإسلام والمسلمين.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

اللهم إني استغفرك وأتوب إليك أسألك التوفيق في أيامي القادمة والتيسير لي في كل أمر هو خير لي وامنحني اللهم السكينة والهدوء يا كريم يا رب العالمين.

اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل.

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«توبوا إلى الله».. أفضل أدعية التوبة من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم أنت من أنزلت التوراة والإنجيل أسألك أن تتمم الزواج على خير وأن تخلصنا من العقبات التي تقف أمامنا وترزقنا الخير.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم. 

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير. 

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أدعية البخل والكسل وفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

اللهم إني رضيت بقضائك وما تحبه وترضاه لي، فاغفر لي ذنوبي ووفقني وارزقني من رزقك الواسع ويسر لي امرى لما تحبه وترضاه.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية للزواج والحمل

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