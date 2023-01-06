الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشيد برسائل الطمأنينة التى بعثها الرئيس السيسى لكل المصريين

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ، وشاركه الصلاة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة، وعدد كبير من أبناء الكنيسة.

وحضر للتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستقبله المصلون بسعادة كبيرة.

وألقى قداسة البابا عظة القداس بعد قراءة الإنجيل، حيث شكر قداسته في مقدمتها وختامها، الرئيس السيسي على حضوره لتهنئة المسيحيين والمصريين كافة بالعيد.

وأشاد قداسته برسائل الطمأنينة التي بعثها الرئيس لكل المصريين خلال كلمة التهنئة التي ألقاها، وأثنى على حرص الرئيس على إرساء تقليد حضوره في كل عام للتهنئة بالعيد.

وهنأ قداسة البابا أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وأبناء الكنيسة في مصر وكافة قارات العالم بمناسبة العيد.

كما شكر قداسته مهنئيه سواء من حضروا صلاة القداس أو من جاءوا للمقر البابوي بالقاهرة للغرض ذاته، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة وقياداتها، والوزراء والمحافظين.

كما شكر رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وممثلو الهيئات القضائية والرقابية، ومحافظ البنك المركزي وسفراء بعض الدول وكافة المسؤولين والشخصيات العامة، ورجال الإعلام والصحافة.
ثم تحدث في موضوع عظة الميلاد والتي حملت عنوان "اجتهد أن تكون مثمرًا".

قداسة البابا تواضروس الثاني كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسيحيين العيد التهنئة التي ألقاها

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وائل لطفي

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