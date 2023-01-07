دعاء الفجر اليوم السبت 7 يناير 2023

يسأل الكثيرون عن فضل السعي للرزق في الفجر والصباح، ويكثرون من قراءة الأدعية والأذكار، ويكثر التساؤل حول دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 7 يناير 2023.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 7 يناير 2023

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 7 يناير 2023.

دعاء الفجر اليوم السبت

اللهم بلغنا فيه رمضان وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد خير الأنام وارزقنا فيه من عتق ليلة القدر ومغفرة يوم عاشوراء..واجعلنا ممن يتعرض فيه لنفحات أيامه ولياليه مما تتجلى فيه علينا بالأسرار والأنوار.

نسألك يا ربنا أن تبلغنا في عامنا رؤية نبيك يقظة ومناما، وإن كتبت لنا فيه لقاءك فاجعل لنا من حسن الخاتمة وتلقين الشهادتين وقبر من رياض الجنة وحوض النبي الأصفى.

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. متعكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا رب أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، اللهم أني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

يا رب أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل.

يا رب أعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال.

لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت.

اللهم إني أسألك رزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.



دعاء الصباح اليوم السبت