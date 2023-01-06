الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية بكورونا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أعلن القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، عن إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مما أدى لغيابه عن الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بحضور محافظ القاهرة.

 

وقال القس سامح موريس: أعلن بكل حزن عن إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بـ"كوڤيد- 19"، وهو حمّلني رسالة اعتذار وحزن لغيابه عن الاحتفال.

وتقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالاتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

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وائل لطفي

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