إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية بكورونا

أعلن القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، عن إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مما أدى لغيابه عن الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بحضور محافظ القاهرة.

وقال القس سامح موريس: أعلن بكل حزن عن إصابة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بـ"كوڤيد- 19"، وهو حمّلني رسالة اعتذار وحزن لغيابه عن الاحتفال.

وتقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالاتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.