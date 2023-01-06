«تسلا» الأمريكية تجرى تخفيضًا على طرازين من سياراتها الكهربائية بالصين

أجرت شركة تسلا الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الجمعة، المزيد من التخفيضات على أسعار سياراتها من طرازي (3) و(واي) في الصين، في الوقت الذي تطرح فيه الشركة طرازها الأحدث من "إس" و"إكس".

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الشركة أوضحت، عبر موقعها الالكتروني في بكين، أنه تم خفض السعر المبدئي للسيارة الرياضية، متعدده الأغراض، المصنعة محليًا، طراز "واي" إلى 259900يوان "37875 دولار" من 288900 يوان.

ويعد ذلك انخفاضا قياسيا بالنسبة للصين، حيث إن هذا السعر أقل بنسبة 43 بالمئة من السعر المبدئي البالغ 65900 المسجل على موقع شركة تسلا في الولايات المتحدة.

كما انخفض سعر الطراز (3) إلى 229900 يوان من 265900يوان، وهذا السعر أقل بنحو 30بالمئة مما في الولايات المتحدة.

كان عدد السيارات التي سلمها مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مدينة شنجهاي الصينية تراجع خلال الشهر الماضي، بعد وصول العدد إلى مستوى قياسي خلال نوفمبر السابق عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيانات الأولية الصادرة عن رابطة صناعة سيارت الركوب الصينية القول إن تسلا سلمت خلال شهر ديسمبر الماضي 55796 سيارة فقط من مصنع شنجهاي، وهو بالكاد نصف العدد الذي سلمته في الشهر السابق عليه.

ولم تكشف الرابطة عن عدد السيارات التي تم توجيهها للسوق المحلية أوتلك التي تم تصديرها.

ووصل إجمالي عدد السيارات التي أنتجتها شركة تسلا في الصين خلال العام الماضي إلى 710865 سيارة بما يمثل حوالي 54 بالمئة من إجمالي مبيعاتها العالمية التي بلغت 1.31 مليون سيارة.

وزادت تسليمات شركة تسلا على مستوى العالم خلال العام الماضي بنسبة 40بالمئة وهو ما يقل عن متوسط معدل نمو التسليمات السنوي والذي كان 50بالمئة خلال السنوات السابقة.