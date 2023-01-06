الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة بيسى هندريكس أكبر معمرة فى أمريكا

بيسى هندريكس
بيسى هندريكس

توفيت امرأة في ولاية أيوا الأمريكية يعتقد أنها كانت الأطول عمرًا في الولايات المتحدة، عن عمر 115 عامًا.

ووفقًا للموقع الإلكتروني لدار محلية لخدمات الجنائز، فقد توفيت بيسي هندريكس في منشأة لرعاية المسنين في ليك سيتي، الثلاثاء.

وقالت بيسي، لوسائل إعلام محلية في عيد ميلادها الثاني عشر بعد المئة، إن سر حياتها الطويلة يكمن في "العمل الشاق"، وذكرت ابنتها حينئذ أن أمها قلما تتناول أدوية وكانت تستمتع بأكل الحلوى.

ولدت بيسي في السابع من نوفمبر عام 1907، عملت في التدريس وكان لديها 5 أبناء توفي اثنان منهم في حياتها، وفقًا لصحيفة "يو إس إيه توداي".

عاصرت خلال حياتها الكثير من الأحداث التاريخية، مثل الحربين العالميتين، والكساد الكبير، والإنفلونزا الإسبانية، وجائحة كورونا.

اعتبرتها مجموعة أبحاث علم الشيخوخة في لوس أنجلوس مؤخرًا، الشخص الأطول عمرًا في الولايات المتحدة.

وتظهر بيانات مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، أن وفاة هندريكس تجعل إدي شيكاريلي من ولاية كاليفورنيا، أكبر أمريكي على قيد الحياة، وسيصبح عمر شيكاريلي 115 عامًا في الخامس من فبراير المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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