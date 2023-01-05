البنك الزراعى: 300 مليون جنيه حجم تمويلات مبادرة «باب رزق»

أشاد خالد بدر الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، بدعم البنك المركزي لمصرفه لنشر ماكينة صراف آلي في القرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" والمُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، أنه تم تركيب 1000 ماكينة خلال الفترة الماضية في الأماكن التي تعاني من ندرة الخدمات المصرفية.

وتابع: "لاحظنا إقبالا كبيرا على هذه الماكينات من خلال مراقبة عمليات السحب؛ مما يؤكد أننا استطعنا توفير خدماتنا لجميع أهالينا في الريف المصري".

وأردف الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي: “أكثر من 70% من محفظة القروض بالنبك توجه لثروة الحيوانية والمربين بفائدة لا تتجاوز 5%، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على مبادرة "باب رزق" ووصل حجم التمويلات 300 مليون جنيه".