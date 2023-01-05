خبيرة توضح طرق الحفاظ على البشرة من التلف خلال فصل الشتاء

هل الشتاء ومعه الأمطار، فمع درجات الحرارة الباردة القارص، قد تساهم بشكل كبير في إتلاف بشرتك وتصيبها بالجفاف والتهيج والحكة الشديدة، لذا عليك التعامل مع البشرة المزعجة طوال فصل الشتاء.

في هذا الصدد أوضحت البلوجر وخبيرة التجميل عليا محمود، أن البشرة تعاني خلال فصل الشتاء من الجفاف وعدم الحصول على الترطيب الجيد، حيث تكون البشرة ملساء في الشتاء و لكن يصاحبها أيضا بعض الجفاف و لذلك عليك اختيار المنتجات التي توفر لبشرتك الترطيب الجيد.

الغسول في الشتاء:

نصحت عليا محمود، بضرورة اختيار غسول لا يزيل الزيوت الطبيعية بالبشرة و خاصة إذا كانت بشرتك تميل إلى الجفاف في الشتاء و هي مختلطة او دهنيه، كما تجنبى استخدام المقشرات القاسية على بشرتك لأنها تزود من جفاف بشرتك.

واقي الشمس في الشتاء:

حتى إن كانت في الشتاء التى تكون فيه الشمس أكثر لطفًا ولكن مازالت معرضة لأشعة الشمس الضارة فاحرصي على استخدام واقي الشمس الخاص ببشرتك.

ترطيب البشرة

من أكثر الأشياء التي تساعد على ترطيب بشرتك خاصة في فصل الشتاء وهو شرب المياه فإنه يساعد البشرة على أن تبقى شابة لذلك لا تبخلي على جسمك بالمياه حتى لو لا تشعرين بالعطش وستلاحظين الفرق قريبًا.

التبديل إلى منتجات العناية بالبشرة الخالية من العطور

يمكن للصابون والكريمات التي تحتوي على عطور أن تهيج البشرة، خاصةً عندما تكون حساسة بالفعل بسبب عوامل الشتاء القاسية، فالمنتجات المعطرة التي تلامس الجلد يمكن أن تسبب الجفاف والتهيج والحكة وحتى ردود الفعل التحسسية، خاصة عند الأطفال.

تقصير مدة الاستحمام

قد تشعر بالراحة في الاستحمام أو الدش الساخن في يوم بارد، لكن كلاهما يمكن أن يسلب بشرتك زيوتها الواقية الطبيعية. للحماية من جفاف الجلد، اختر الماء الفاتر وقصر نفسك على خمس دقائق أو أقل، فعندما يكون ذلك ممكنًا، يساعد أيضًا أخذ عدد أقل من الاستحمام في الشتاء.

انخفاض درجات حرارة الماء للاستحمام وغسل اليدين

قد يبدو الاستحمام الطويل بالبخار فكرة رائعة عندما يكون الجو باردًا وعاصفًا، لكن الماء الساخن جدًا يمكن أن يجفف الجلد، حيث أن الاستحمام الدافئ لمدة 5 إلى 10 دقائق أقل عرضة لتفاقم جفاف الجلد مقارنةً بالجلد الساخن.