الترطيب أولًا.. نصائح للمرأة للتعامل مع البشرة في فصل الشتاء
هناك العديد من الفتيات يهتمن بكل ما يخص الماكياج من أمور وما هي الموضة الحالية في اختيار الألوان وغيرها من التفاصيل المختلفة، وهناك طرق عديدة للحفاظ على البشرة وحمايتها من الضرر خلال فصل الشتاء وحتى لا تتعرض للجفاف تقدمها خبيرة الماكياج ندى حسن للحصول على ماكياج شتوي جذاب.
-وضع قليل من ظل الجفون او تطبيق الايلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادي.
-يرتكز المكياج البارز علي إبراز جمال البشره ورونقها ويمتاز هذا النمط من الماكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.
-في وسط الجفن العلوي ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النيود.
-ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.
-ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحاجب خاصة أن كنت تتمتعين بعيون دائرية حتى يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.
-حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.
- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك.
-ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء علي الرموش لتطويلها وتكثيفها.
نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الشتاء
- رطب يوميًا المرطبات البترولية أو الكريمية أفضل من المستحضرات للبشرة العادية إلى الجافة.
- التطهير المفرط يزيل مرطبات البشرة الطبيعية، يكفي غسل وجهك ويديك وقدميك وما بين ثنايا بشرتك مرة في اليوم، بينما يمكنك شطف جذعك وذراعيك وساقيك يوميًا.
- قلل من استخدام الماء الساخن والصابون إذا كنت تعاني من "حكة الشتاء" ، فاستحم لفترات قصيرة أو الاستحمام بماء فاتر باستخدام منظف غير مزعج ولا يحتوي على مواد منظفة.
- رطب يمكن للهواء الجاف أن يسحب الرطوبة من بشرتك، يمكن أن تكون أجهزة ترطيب الغرفة مفيدة جدًا، ومع ذلك، تأكد من تنظيف الوحدة وتغيير الماء.
- تجنب البرودة الشديدة يمكن أن تسبب درجات الحرارة الباردة اضطرابات الجلد أو قضمة الصقيع لدى بعض الناس.
- احم بشرتك من أشعة الشمس، تذكر أن شمس الشتاء يمكن أيضًا أن تكون خطرة على الجلد، حتى في فصل الشتاء، يجب عليك استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية من الشمس 15 أو أكثر.