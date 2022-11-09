الترطيب أولًا.. نصائح للمرأة للتعامل مع البشرة في فصل الشتاء

هناك العديد من الفتيات يهتمن بكل ما يخص الماكياج من أمور وما هي الموضة الحالية في اختيار الألوان وغيرها من التفاصيل المختلفة، وهناك طرق عديدة للحفاظ على البشرة وحمايتها من الضرر خلال فصل الشتاء وحتى لا تتعرض للجفاف تقدمها خبيرة الماكياج ندى حسن للحصول على ماكياج شتوي جذاب.

-وضع قليل من ظل الجفون او تطبيق الايلاينر المجنح ووضع لمسة خفيفة من أحمر الخدود وأحمر شفاه بلون هادي.

-يرتكز المكياج البارز علي إبراز جمال البشره ورونقها ويمتاز هذا النمط من الماكياج بأنه موضة متجددة لا تبطل فهو لوك يناسب كل المناسبات ليلا ونهارا.

-في وسط الجفن العلوي ضعي ظلال باللون البيج الفاتح أو النيود.

-ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.

-ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية ثم قومي بتعريضه تدريجيا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحاجب خاصة أن كنت تتمتعين بعيون دائرية حتى يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.

-حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل باللون البنفسجي أو التوتي.

- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك.

-ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء علي الرموش لتطويلها وتكثيفها.

نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الشتاء