منة عبيد: تجربة أولى حلقات «في كل أسبوع حكاية» بعيدة عن الملل

بدأ صناع مسلسل "في كل أسبوع حكاية" في تصوير رابع حكايات العمل والتي تحمل اسم "زيارة" وذلك في منطقة شبرا، والحكاية طولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، الطفل آدم ويحيي النحاس وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومنة الله عبيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أعربت الكاتبة والسيناريست منة عبيد عن بالغ سعادتها لمشاركتها في عمل فني هام مثل في كل أسبوع حكاية، والذي يتحدث عن عدد من المواضيع الهامة التي تعم المجتمع المصري في شكل حكايات منفصلة.

وتابعت منة، لـ "الدستور":"كنت محظوظة بعرض الفكرة عليّ والعمل سويًا برفقة مصطفي جمال هاشم، واتمني أنها تعجب الناس".

وتتوقع منة عبيد، تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الحكاية التي ستعرض، لافتًة إلى أن تجارب الـ5 حلقات بعيدة كل البعد عن المط والملل، وهي فكرة مناسبة جدًا لمواكبة العصر الحالي، والرتم السريع.

وينطلق عرض أولى حكايات المسلسل والتي تحمل اسم "تاكسى" على قناتى cbcوcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، يوم السبت المقبل الموافق 31 ديسمبر، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، معالجة درامية مصطفى جمال هاشم سيناريو وحوار منة عبيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

صناع المسلسل

انتهى صناع المسلسل من تصوير أول 3 حكايات من العمل، وهى "تاكس" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى، انجى شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، هنا يسرى، شهد الشاطر وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" من إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم" ويعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.

كانت آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.