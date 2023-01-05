الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر بالرقم القومي

الاستعلام عن شقق
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر وذلك من قبل آلاف  الشباب الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، حيث جرى تسليم 40 ألف وحدة فى هذا الإعلان حتى الآن، وينتظر باقي المتقدمين البحث عن وحدات الإعلان العاشر استلام وحداتهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، فى الإعلان العاشر بالرقم القومي، الآن، باستخدام بطاقة الرقم القومي، ويمكن الوصول إليه بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، في وقت سابق، أنه  سيجري خلال المرحلة المقبلة دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي لتحديد التكاليف المادية خاصة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية والتى انعكست على الأسواق المحلية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر بالرقم القومي 2023

وأشارت “عبد الحميد” إلى أنه جرى تسليم 40 ألف وحدة سكنية حتى الآن لمن تقدموا فى وقت لاحق بطلبات الحصول على شقق، ضمن الإعلان العاشر.

ويمكن الاستعلام الآن، عن حالة الطلب الخاصة بالإعلان العاشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على "أيقونة" (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- إدخال البيانات المطلوبة منك والتى تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- الضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر).

تجدر الإشارة إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان العاشر فى عدد من المحافظات، ومنها مدن(العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

وحددت وزارة الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الخاصة بالحصول على الوحدات السكنية، ونشير إليها فى السطور التالية:

- أن يتمتع المتقدم للحصول على وحدة سكنية بالجنسية المصرية.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية.

- يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: الإدارة الأمريكية تريد عودة مسار العلاقات مع كوبا

الإسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر الرقم القومى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

مواد متعلقة

الاستعلام عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومى 2023 الإعلان العاشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك والداخلية وفوز الأهلى على إنبى

انسحاب من الدورى وعرض لاعبين للبيع.. قرارات مرتضى بعد تعادل الزمالك مع الداخلية

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. سعر عيار 24 يصل إلى 1977 جنيها

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

بعد ارتفاع الدولار.. رئيس شعبة الدخان يكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

زيدان ينشر البهجة بين لاعبى «كابيتانو مصر» فى خامس حلقات البرنامج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى