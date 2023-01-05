بالرابط.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر بالرقم القومي

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر وذلك من قبل آلاف الشباب الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، حيث جرى تسليم 40 ألف وحدة فى هذا الإعلان حتى الآن، وينتظر باقي المتقدمين البحث عن وحدات الإعلان العاشر استلام وحداتهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، فى الإعلان العاشر بالرقم القومي، الآن، باستخدام بطاقة الرقم القومي، ويمكن الوصول إليه بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، في وقت سابق، أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي لتحديد التكاليف المادية خاصة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية والتى انعكست على الأسواق المحلية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر بالرقم القومي 2023

وأشارت “عبد الحميد” إلى أنه جرى تسليم 40 ألف وحدة سكنية حتى الآن لمن تقدموا فى وقت لاحق بطلبات الحصول على شقق، ضمن الإعلان العاشر.

ويمكن الاستعلام الآن، عن حالة الطلب الخاصة بالإعلان العاشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على "أيقونة" (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- إدخال البيانات المطلوبة منك والتى تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- الضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر).

تجدر الإشارة إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان العاشر فى عدد من المحافظات، ومنها مدن(العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

وحددت وزارة الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الخاصة بالحصول على الوحدات السكنية، ونشير إليها فى السطور التالية:

- أن يتمتع المتقدم للحصول على وحدة سكنية بالجنسية المصرية.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية.

- يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.